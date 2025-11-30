Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Beim Katzenwiegen in Voigtsdorf spielt vor allem Kater Pablo die Hauptrolle. Jens Lommatzsch (l.), Kevin Moritz und Jonny May (v.r.) überwachen den Vorgang.
Beim Katzenwiegen in Voigtsdorf spielt vor allem Kater Pablo die Hauptrolle. Jens Lommatzsch (l.), Kevin Moritz und Jonny May (v.r.) überwachen den Vorgang. Bild: Wieland Josch
In Oberbobritzsch ist der Biber der heimliche Star der Weihnachtsfeiern.
In Oberbobritzsch ist der Biber der heimliche Star der Weihnachtsfeiern. Bild: Wieland Josch
Gemeinsam mit Weihnachtsmann und Weihnachtsazubi (l.) schiebt in Oberbobritzsch der Biber die Pyramide an.
Gemeinsam mit Weihnachtsmann und Weihnachtsazubi (l.) schiebt in Oberbobritzsch der Biber die Pyramide an. Bild: Wieland Josch
Sara Lommatzsch bringt Kater Pablo zum Katzenwiegen auf dem Weihnachtsmarkt in Voigtsdorf.
Sara Lommatzsch bringt Kater Pablo zum Katzenwiegen auf dem Weihnachtsmarkt in Voigtsdorf. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Je dicker die Katze, desto strenger der Winter: Das ergab das Katzenwiegen in Voitgsdorf
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weihnachten nur mit Glühwein und Pyramide? Das ist manchen Gemeinden im Freiberger Umland zu wenig. In Oberbobritzsch und Voigtsdorf wird der Advent mit tierischen Gesellen angereichert.

Die Bräuche der Vorweihnachtszeit in deutschen Landen ähneln einander. Das ist gut so, denn sie stellen ein verbindendes Element dar zwischen Ortschaften, die weit auseinander liegen. In sächsischen Gefilden, mittelsächsischen zumal, geht es deshalb nicht selten in jedem Dorf gleichermaßen zu: An einem seit Jahren festgesetzten...
