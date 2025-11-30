Je dicker die Katze, desto strenger der Winter: Das ergab das Katzenwiegen in Voitgsdorf

Weihnachten nur mit Glühwein und Pyramide? Das ist manchen Gemeinden im Freiberger Umland zu wenig. In Oberbobritzsch und Voigtsdorf wird der Advent mit tierischen Gesellen angereichert.

Die Bräuche der Vorweihnachtszeit in deutschen Landen ähneln einander. Das ist gut so, denn sie stellen ein verbindendes Element dar zwischen Ortschaften, die weit auseinander liegen. In sächsischen Gefilden, mittelsächsischen zumal, geht es deshalb nicht selten in jedem Dorf gleichermaßen zu: An einem seit Jahren festgesetzten...