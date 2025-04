Jetzt berichtet der Wehrleiter: Was geschah beim Hausbrand in Clausnitz?

Zwei Menschenleben waren bei einem tragischen Brand in dem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle zu beklagen. Selbst das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte die Katastrophe nicht verhindern.

Das Einfamilienhaus an der Dorfstraße in Clausnitz war eines der vielen hübschen Gebäude, die dem Ort sein Gesicht geben. Doch am späten Sonntagabend ging ein Teil des Hauses in Flammen auf. Am Tag danach ist zumindest der äußere Schaden deutlich zu sehen: Zerborstene Fensterscheiben, rußgeschwärzte Fassaden und ein Trümmerhaufen, der...