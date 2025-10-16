Jubiläum im Freiberger Kornhaus

Das Kornhaus lädt zum Tag der offenen Tür. Das zehnjährige Jubiläum der AOK Plus und Stadtbibliothek im Haus verspricht besondere Erlebnisse. Ein Höhepunkt wird im Dachgeschoss stattfinden.

Am 25. Oktober findet im Freiberger Kornhaus ein Tag der offenen Tür statt. Damit feiern die AOK Plus und Stadtbibliothek Freiberg gemeinsam ihr zehnjähriges Jubiläum in dem spätgotischen Speicherbau. Als Highlight findet von 14 bis 18 Uhr in der Kinderbibliothek eine Spieleolympiade statt. Wer mitmachen möchte, sollte sich vorab in der...