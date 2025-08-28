„Katzl und Hoos“ - Berlinerin findet ihre Liebe und Heimat im Erzgebirge: Das ist ihr Lebenselixier für 101 Jahre

Freiberg
Eine nicht alltägliche Geburtstagstafel wird am 28. August im Dorfchemnitzer Ortsteil Voigtsdorf eingedeckt: Liselotte Helmert feiert Geburtstag.
Die regelmäßig gepflegte Kaffeezeit setzt auch in der Gratulationsrunde auf Bewährtes: selbstgebackenen Kuchen von der die Jubilarin umsorgenden Tochter, ein Schälchen Heißer mit mindestens drei, vier Stückchen Zucker, vielleicht auch eines mehr und unverzichtbar - ein Glas Champagner. „Das ist das Lebenselixier“, verrät Angelika...
