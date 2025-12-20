MENÜ
Parkhaus am Bebelplatz Freiberg: Zum neuen Parksystem gibt es Fragen.
Parkhaus am Bebelplatz Freiberg: Zum neuen Parksystem gibt es Fragen.
Freiberg
Kaufland-Parkhaus in Freiberg: So groß ist der Puffer zwischen Bezahlen und Rausfahren
Von Cornelia Schönberg
Der neue Video-Scan im Parkhaus am Bebelplatz wirft Fragen auf. Zum Beispiel: Wie viel Zeit hat man nach dem Parkautomaten, um sein Auto einzuräumen und den Wagen wegzubringen?

Zwei Euro kostet eine Stunde Parken im Kaufland-Parkhaus am Bebelplatz in Freiberg, nachdem die ersten 120 Minuten kostenfrei waren. Seit Oktober gibt es ein neues Parkzeiterfassungssystem. Dazu gibt es immer wieder Fragen von Lesern.
