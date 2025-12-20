Kaufland-Parkhaus in Freiberg: So groß ist der Puffer zwischen Bezahlen und Rausfahren

Der neue Video-Scan im Parkhaus am Bebelplatz wirft Fragen auf. Zum Beispiel: Wie viel Zeit hat man nach dem Parkautomaten, um sein Auto einzuräumen und den Wagen wegzubringen?

Zwei Euro kostet eine Stunde Parken im Kaufland-Parkhaus am Bebelplatz in Freiberg, nachdem die ersten 120 Minuten kostenfrei waren. Seit Oktober gibt es ein neues Parkzeiterfassungssystem. Dazu gibt es immer wieder Fragen von Lesern. Zwei Euro kostet eine Stunde Parken im Kaufland-Parkhaus am Bebelplatz in Freiberg, nachdem die ersten 120 Minuten kostenfrei waren. Seit Oktober gibt es ein neues Parkzeiterfassungssystem. Dazu gibt es immer wieder Fragen von Lesern.