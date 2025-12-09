Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das videoüberwachte Parken im Parkhaus am Freiberger Bebelplatz sorgt für Fragen.
Das videoüberwachte Parken im Parkhaus am Freiberger Bebelplatz sorgt für Fragen. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Verwirrung beim Parken in Freiberg: Muss man sich jetzt am Automaten persönlich abmelden?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Kamera statt Schranke – ein modernes Parksystem im Kaufland-Parkhaus in Freiberg sorgt für Gesprächsstoff und Verwirrung. Was tun, wenn man sich über die Parkdauer unsicher ist?

Seit zwei Monaten ersetzt ein Videoscan die Schranke am Kaufland-Parkhaus in Freiberg - und sorgt für Fragen, zum Beispiel bei Peter und Romy Scheumann. Sie wandten sich per Leserbrief an die „Freie Presse“, nachdem über das neue Parkkonzept berichtet wurde.
