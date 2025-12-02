Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Videoscan ersetzt Schranke am Kaufland in Freiberg: Wer die Parkregeln missachtet, zahlt ordentlich

Die Zufahrt zum Kaufland-Parkhaus am Freiberger Bebelplatz hat keine Schranke mehr.
Die Zufahrt zum Kaufland-Parkhaus am Freiberger Bebelplatz hat keine Schranke mehr. Bild: Eckardt Mildner
An der Zufahrt zum Parkhaus am Bebelplatz steht ein großes Hinweisschild. die Schrift ist aber sehr klein. Wenn man die AGBs wirklich durchlesen will, muss man dafür aussteigen.
An der Zufahrt zum Parkhaus am Bebelplatz steht ein großes Hinweisschild. die Schrift ist aber sehr klein. Wenn man die AGBs wirklich durchlesen will, muss man dafür aussteigen. Bild: Eckardt Mildner
Das Kaufland am Bebelplatz ist für viele Kundinnen und Kunden gut gelegen, um Einkauf und Besorgungen in der Innenstadt miteinander zu verbinden.
Das Kaufland am Bebelplatz ist für viele Kundinnen und Kunden gut gelegen, um Einkauf und Besorgungen in der Innenstadt miteinander zu verbinden. Bild: Eckardt Mildner
Die Zufahrt zum Kaufland-Parkhaus am Freiberger Bebelplatz hat keine Schranke mehr.
Die Zufahrt zum Kaufland-Parkhaus am Freiberger Bebelplatz hat keine Schranke mehr. Bild: Eckardt Mildner
An der Zufahrt zum Parkhaus am Bebelplatz steht ein großes Hinweisschild. die Schrift ist aber sehr klein. Wenn man die AGBs wirklich durchlesen will, muss man dafür aussteigen.
An der Zufahrt zum Parkhaus am Bebelplatz steht ein großes Hinweisschild. die Schrift ist aber sehr klein. Wenn man die AGBs wirklich durchlesen will, muss man dafür aussteigen. Bild: Eckardt Mildner
Das Kaufland am Bebelplatz ist für viele Kundinnen und Kunden gut gelegen, um Einkauf und Besorgungen in der Innenstadt miteinander zu verbinden.
Das Kaufland am Bebelplatz ist für viele Kundinnen und Kunden gut gelegen, um Einkauf und Besorgungen in der Innenstadt miteinander zu verbinden. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Videoscan ersetzt Schranke am Kaufland in Freiberg: Wer die Parkregeln missachtet, zahlt ordentlich
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bislang war die Einfahrt ins Kaufland-Parkhaus am Bebelplatz mit Schranke und Papierticket geregelt. Jetzt läuft alles digital, selbst das Bezahlen. - So parkt man ohne Knöllchen.

Jahrelang war das Parken im Parkhaus am Bebelplatz in Freiberg durch eine Schranke geregelt. Bei Knopfdruck gab es an der Einfahrt einen Parkschein, die Schranke öffnete sich. Bei Ausfahrt steckte man sein entwertetes Ticket in den Schlitz und auch dort öffnete sich die Schranke. Mehrmals fehlten die Schranken in den vergangenen Jahren; mussten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Bald keine Barzahlung mehr: Freibergs Parkhaus „Altstadt“ wird modernisiert
Das Parkhaus „Altstadt“ in Freiberg wird auf den neuesten technischen Stand gebracht.
Das Parkhaus „Altstadt“ wird Vorreiter: Es soll mit modernster Erfassungstechnik ausgestattet werden. Die Gründe dafür leuchten ein. Doch gibt es auch ein paar Haken.
Wieland Josch
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
27.11.2025
4 min.
Christmarkt Freiberg: Warum kann ich manches nur mit Karte zahlen?
Antje Gottwald (r.) kauft bei Karoline Trabelsi auf dem Freiberger Christmarkt zwei Glühwein.
85 Händler betreiben in Freiberg 103 Christmarktbuden. Da wird ordentlich Kasse gemacht. Von Bargeld über Pay Pal bis Smartwatch: Wie kann ich wo bezahlen? Und wo kriege ich auf die Schnelle Bargeld?
Cornelia Schönberg
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel