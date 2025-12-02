Videoscan ersetzt Schranke am Kaufland in Freiberg: Wer die Parkregeln missachtet, zahlt ordentlich

Bislang war die Einfahrt ins Kaufland-Parkhaus am Bebelplatz mit Schranke und Papierticket geregelt. Jetzt läuft alles digital, selbst das Bezahlen. - So parkt man ohne Knöllchen.

Jahrelang war das Parken im Parkhaus am Bebelplatz in Freiberg durch eine Schranke geregelt. Bei Knopfdruck gab es an der Einfahrt einen Parkschein, die Schranke öffnete sich. Bei Ausfahrt steckte man sein entwertetes Ticket in den Schlitz und auch dort öffnete sich die Schranke. Mehrmals fehlten die Schranken in den vergangenen Jahren; mussten...