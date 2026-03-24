Kein Café mehr in Neuhausen – Was wird aus Reinholds Backstübl im Erzgebirge?

Seit Jahren bereits ist das Traditionscafé im Herzen von Neuhausen geschlossen. Die Inhaberin bemüht sich um einen neuen Mieter. Bislang gibt es aber noch keine Lösung.

Reinholds Backstübl liegt mitten im Herzen von Neuhausen im Erzgebirge, unweit der Vogelhochzeit-Skulpturen und auch zum Nussknacker-Museum ist es nah. Die Räume sind hübsch eingerichtet und alles blitzt vor Sauberkeit. Annett Reinhold kann zu Recht stolz sein auf ihr Lokal. Im Flur hängen Fotos von ihren schönsten Tortenkreationen, daneben... Reinholds Backstübl liegt mitten im Herzen von Neuhausen im Erzgebirge, unweit der Vogelhochzeit-Skulpturen und auch zum Nussknacker-Museum ist es nah. Die Räume sind hübsch eingerichtet und alles blitzt vor Sauberkeit. Annett Reinhold kann zu Recht stolz sein auf ihr Lokal. Im Flur hängen Fotos von ihren schönsten Tortenkreationen, daneben...