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Annett Reinhold in ihrem ehemaligen Café im erzgebirgischen Neuhausen.
Annett Reinhold in ihrem ehemaligen Café im erzgebirgischen Neuhausen. Foto: Wieland Josch
Reinholds Backstübl im Herzen von Neuhausen im Erzgebirge.
Reinholds Backstübl im Herzen von Neuhausen im Erzgebirge. Foto: Wieland Josch
Fotos der schönsten selbst kreierten Torten hat Annett Reinhold aufbewahrt.
Fotos der schönsten selbst kreierten Torten hat Annett Reinhold aufbewahrt. Foto: Wieland Josch
Annett Reinhold in ihrem ehemaligen Café im erzgebirgischen Neuhausen.
Annett Reinhold in ihrem ehemaligen Café im erzgebirgischen Neuhausen. Foto: Wieland Josch
Reinholds Backstübl im Herzen von Neuhausen im Erzgebirge.
Reinholds Backstübl im Herzen von Neuhausen im Erzgebirge. Foto: Wieland Josch
Fotos der schönsten selbst kreierten Torten hat Annett Reinhold aufbewahrt.
Fotos der schönsten selbst kreierten Torten hat Annett Reinhold aufbewahrt. Foto: Wieland Josch
Freiberg
Kein Café mehr in Neuhausen – Was wird aus Reinholds Backstübl im Erzgebirge?
Redakteur
Von Wieland Josch
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Seit Jahren bereits ist das Traditionscafé im Herzen von Neuhausen geschlossen. Die Inhaberin bemüht sich um einen neuen Mieter. Bislang gibt es aber noch keine Lösung.

Reinholds Backstübl liegt mitten im Herzen von Neuhausen im Erzgebirge, unweit der Vogelhochzeit-Skulpturen und auch zum Nussknacker-Museum ist es nah. Die Räume sind hübsch eingerichtet und alles blitzt vor Sauberkeit. Annett Reinhold kann zu Recht stolz sein auf ihr Lokal. Im Flur hängen Fotos von ihren schönsten Tortenkreationen, daneben...
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