Kleiner Bergmann aus dem Erzgebirge: Wie Kalle die Herzen der Menschen erobert

Freiberg
Er ist gerade mal 40 Zentimeter groß und noch ziemlich jung. Aber der kleine Plüschbergmann Kalle hat schon eine große Fangemeinde. Mit ihm gelang seiner Schöpferin ein unerwarteter Erfolg.
Tabea Rohr hat sicher eine gewisse Nachfrage erwartet, womöglich auf einen gewissen Erfolg gehofft. Doch was dann passierte, das hätte sie niemals für möglich gehalten. „Das ist wirklich kaum zu glauben“, sagt sie und wirkt tatsächlich einigermaßen überrumpelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.