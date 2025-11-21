Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tabea Rohr und ihre knuddeligste Schöpfung: Der Plüschbergmann Kalle.
Tabea Rohr und ihre knuddeligste Schöpfung: Der Plüschbergmann Kalle. Bild: Wieland Josch
Tabea Rohr und ihre knuddeligste Schöpfung: Der Plüschbergmann Kalle.
Tabea Rohr und ihre knuddeligste Schöpfung: Der Plüschbergmann Kalle. Bild: Wieland Josch
 5 Bilder
Freiberg
Kleiner Bergmann aus dem Erzgebirge: Wie Kalle die Herzen der Menschen erobert
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er ist gerade mal 40 Zentimeter groß und noch ziemlich jung. Aber der kleine Plüschbergmann Kalle hat schon eine große Fangemeinde. Mit ihm gelang seiner Schöpferin ein unerwarteter Erfolg.

Tabea Rohr hat sicher eine gewisse Nachfrage erwartet, womöglich auf einen gewissen Erfolg gehofft. Doch was dann passierte, das hätte sie niemals für möglich gehalten. „Das ist wirklich kaum zu glauben“, sagt sie und wirkt tatsächlich einigermaßen überrumpelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
24.10.2025
1 min.
Abendliches Naturschauspiel in Neuhausen im Erzgebirge – mit Video
Die Stare treffen sich derzeit jeden Abend in Neuhausen im Erzgebirge.
Über dem Schlosshotel Purschenstein in Neuhausen zeigen sich jeden Abend Flugmanöver. Tausende Stare versammeln sich, bevor sie ihre Reise fortsetzen.
Heike Hubricht
10.10.2025
5 min.
Ein kleiner Bergmann aus Plüsch will das Erzgebirge erobern: Wenn Kalle das Steigerlied spielt
Jede Menge Kalle: Tabea Rohr und die von ihr entwickelten Plüsch-Bergmänner.
Eine Frau aus dem Erzgebirge hatte eine Idee. Weil ihre kleine Tochter abends den Steiger singen wollte, erfand sie einen knuddeligen Kumpel, der ihr dabei die Noten vorgibt.
Wieland Josch
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
Mehr Artikel