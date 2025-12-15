Plüsch-Bergmann Kalle aus Großschirma: Warum es ihn bald nicht mehr gibt

Ein kleiner Bergmann sorgt für Furore auf dem Freiberger Christmarkt: Kalle. Die Bergmänner gehen auf Reisen nach Schweden, Japan oder in die USA und werden bald eine Rarität sein.

Während Tabea Rohr ihren Pop-Up-Store im „Oberbergamtsverwalter“ auf dem Freiberger Christmarkt einrichtet, stehen die ersten Kunden schon vor Öffnung des Christmarktes um 10 Uhr an. Sie alle wollen Kalle, den Plüsch-Bergmann. Der kleine Bergmann in seiner typischen Bergmannsuniform ist 40 Zentimeter groß. Auf Knopfdruck erklingt das... Während Tabea Rohr ihren Pop-Up-Store im „Oberbergamtsverwalter“ auf dem Freiberger Christmarkt einrichtet, stehen die ersten Kunden schon vor Öffnung des Christmarktes um 10 Uhr an. Sie alle wollen Kalle, den Plüsch-Bergmann. Der kleine Bergmann in seiner typischen Bergmannsuniform ist 40 Zentimeter groß. Auf Knopfdruck erklingt das...