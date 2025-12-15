MENÜ
Tabea Rohr hat den kleinen Bergmann Kalle erfunden und mit auf den Christmarkt gebracht.
Die Erfinderin zwischen ihren Männern.
Und wieder wurde ein Kalle gekauft und bringt die Bergbautradition in die Welt.
Die Nachfrage nach Kalle war groß auf dem Freiberger Christmarkt.
Tabea Rohr hat den kleinen Bergmann Kalle erfunden und mit auf den Christmarkt gebracht.
Die Erfinderin zwischen ihren Männern.
Und wieder wurde ein Kalle gekauft und bringt die Bergbautradition in die Welt.
Die Nachfrage nach Kalle war groß auf dem Freiberger Christmarkt.
Freiberg
Plüsch-Bergmann Kalle aus Großschirma: Warum es ihn bald nicht mehr gibt
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kleiner Bergmann sorgt für Furore auf dem Freiberger Christmarkt: Kalle. Die Bergmänner gehen auf Reisen nach Schweden, Japan oder in die USA und werden bald eine Rarität sein.

Während Tabea Rohr ihren Pop-Up-Store im „Oberbergamtsverwalter“ auf dem Freiberger Christmarkt einrichtet, stehen die ersten Kunden schon vor Öffnung des Christmarktes um 10 Uhr an. Sie alle wollen Kalle, den Plüsch-Bergmann. Der kleine Bergmann in seiner typischen Bergmannsuniform ist 40 Zentimeter groß. Auf Knopfdruck erklingt das...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
