Plüschbergmann in der Pop-up-Hütte: Kalle kommt zum Christmarkt in Freiberg

Er ist der knuddelige Botschafter aus dem Erzgebirge: Kalle, der kleine Plüsch-Bergmann. Er ist am Wochenende in Freiberg.

Tabea Rohr, die Erfinderin von Bergmann Kalle, ist am dritten Adventswochenende auf dem Freiberger Christmarkt. Dort hat sie für zwei Tage eine der Pop-up-Hütten gemietet, in denen immer wechselnde Angebote gemacht werden. Hier wird sie auch den Bergmann aus Plüsch anbieten. Von 10 Uhr an ist sie an beiden Tagen vor Ort. Die Idee zu der Figur...