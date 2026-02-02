Körperverletzung, Verkehrsgefährdung und Betrug – ausgewählte Prozesse am Amtsgericht Freiberg in dieser Woche

Die Richter am Freiberger Amtsgericht haben in dieser Woche wieder in mehreren Strafverfahren zu entscheiden. Hier eine Auswahl der Fälle.

Dienstag ab 9 Uhr: Vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Irina Pietzko müssen sich zwei junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, am 22. Juni 2024 am Bahnhof in Freiberg gemeinschaftlich einem anderen Fußtritte und Faustschläge versetzt zu haben. Zusätzlich wird einem der beiden...