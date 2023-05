Kostenlose Mini-Konzerte für alle: Mittagsmusik in Freiberg geht in die neue Saison

Am Mittwoch starteten die Mittagsmusiken in Petri- und Jakobikirche in das Jahr 2023. Clemens Lucke machte den Auftakt. Am Freitag folgt Albrecht Koch.

Mit einem schwebendem "Nun danket alle Gott" von Johann Sebastian Bach wurde am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Petrikirche die neue Saison der Freiberger Mittagsmusiken eingeläutet. Der bekannte Organist Clemens Lucke ließ Bach noch Stücke von Peter Philips, Dieterich Buxtehude und Johann Krieger folgen. Vor allem das letzte Werk, das... Mit einem schwebendem "Nun danket alle Gott" von Johann Sebastian Bach wurde am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Petrikirche die neue Saison der Freiberger Mittagsmusiken eingeläutet. Der bekannte Organist Clemens Lucke ließ Bach noch Stücke von Peter Philips, Dieterich Buxtehude und Johann Krieger folgen. Vor allem das letzte Werk, das...