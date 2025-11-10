Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche.
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche. Bild: André März/Archiv
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche.
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche. Bild: André März/Archiv
Freiberg
Kutschenunfall in Sayda: Was sagt die Polizei?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor zwei Wochen ist in Sayda ein Auto mit einer Pferdekutsche kollidiert. Der Unfall löste große Betroffenheit aus. Wie steht es um die Ermittlungen? Und: Gibt es weiterhin Kutschfahrten in Sayda?

Zwei Wochen ist es her, dass bei einem Überholvorgang auf der Staatsstraße 212 bei Sayda ein Autofahrer frontal mit einer Pferdekutsche zusammengestoßen ist. Fünf Personen wurden schwer verletzt. Die Insassen einer zweiten Kutsche hatten Glück. Sie wurden nicht getroffen, mussten den Unfall ihrer Kollegen beim Betriebsausflug aber mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
03.11.2025
3 min.
Kutschverbot in Mittelsachsen: Überfällig oder unsinnig? So diskutiert das Netz
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem Kutschunfall.
Nach einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche fordert die Tierschutzorganisation Peta, Kutschfahrten in Mittelsachsen ganz zu verbieten. Das löste direkt eine Debatte aus.
Cornelia Schönberg
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
28.10.2025
4 min.
Sayda: Schwerer Unfall mit Pferdekutsche wirft Fragen auf
Bei Sayda sind am Montagabend fünf Personen bei einem Unfall verletzt worden.
Eine geplante Kremserfahrt im Erzgebirge endete dramatisch. Ein Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche auf der S 212 führte zu mehreren Verletzten und einem erheblichen Schock für die Beteiligten.
Cornelia Schönberg, Steffen Jankowski
Mehr Artikel