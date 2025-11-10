Kutschenunfall in Sayda: Was sagt die Polizei?

Vor zwei Wochen ist in Sayda ein Auto mit einer Pferdekutsche kollidiert. Der Unfall löste große Betroffenheit aus. Wie steht es um die Ermittlungen? Und: Gibt es weiterhin Kutschfahrten in Sayda?

Zwei Wochen ist es her, dass bei einem Überholvorgang auf der Staatsstraße 212 bei Sayda ein Autofahrer frontal mit einer Pferdekutsche zusammengestoßen ist. Fünf Personen wurden schwer verletzt. Die Insassen einer zweiten Kutsche hatten Glück. Sie wurden nicht getroffen, mussten den Unfall ihrer Kollegen beim Betriebsausflug aber mit... Zwei Wochen ist es her, dass bei einem Überholvorgang auf der Staatsstraße 212 bei Sayda ein Autofahrer frontal mit einer Pferdekutsche zusammengestoßen ist. Fünf Personen wurden schwer verletzt. Die Insassen einer zweiten Kutsche hatten Glück. Sie wurden nicht getroffen, mussten den Unfall ihrer Kollegen beim Betriebsausflug aber mit...