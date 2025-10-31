Kutschunfall bei Sayda: Organisation Peta fordert Kutschverbot in Mittelsachsen

Freiberg
Nach dem Kutschunfall nahe Sayda, bei dem ein Pferd getötet und fünf Menschen verletzt wurden, verlangt die Organisation Peta ein Verbot von Pferdekutschen – mindestens auf Staats- und Landstraßen.
Nach dem schweren Kutschenunfall bei Sayda im Erzgebirge fordert die Tierrechtsorganisation Peta ein Verbot von Pferdekutschen – zumindest auf Staats- und Landstraßen in Mittelsachsen. Am Montagabend war auf der S 212 zwischen Sayda und Niederseiffenbach ein Auto beim Überholen frontal mit einem Gespann kollidiert. Ein Pferd musste noch an der...
