Regionale Nachrichten und News
Nach dem schweren Kutschenunfall in Sayda fordert Peta ein Kutschverbot in Mittelsachsen.
Nach dem schweren Kutschenunfall in Sayda fordert Peta ein Kutschverbot in Mittelsachsen.
Freiberg
Kutschunfall bei Sayda: Organisation Peta fordert Kutschverbot in Mittelsachsen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Kutschunfall nahe Sayda, bei dem ein Pferd getötet und fünf Menschen verletzt wurden, verlangt die Organisation Peta ein Verbot von Pferdekutschen – mindestens auf Staats- und Landstraßen.

Nach dem schweren Kutschenunfall bei Sayda im Erzgebirge fordert die Tierrechtsorganisation Peta ein Verbot von Pferdekutschen – zumindest auf Staats- und Landstraßen in Mittelsachsen. Am Montagabend war auf der S 212 zwischen Sayda und Niederseiffenbach ein Auto beim Überholen frontal mit einem Gespann kollidiert. Ein Pferd musste noch an der...
