Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem Kutschunfall.
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem Kutschunfall. Bild: André März/Archiv
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem Kutschunfall.
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem Kutschunfall. Bild: André März/Archiv
Freiberg
Kutschverbot in Mittelsachsen: Überfällig oder unsinnig? So diskutiert das Netz
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche fordert die Tierschutzorganisation Peta, Kutschfahrten in Mittelsachsen ganz zu verbieten. Das löste direkt eine Debatte aus.

Neben großer Betroffenheit hat der Kutschunfall in Sayda am 27. Oktober eine breite Debatte darüber ausgelöst, ob Kutschfahrten überhaupt noch erlaubt sein sollten oder in Mittelsachsen verboten gehören. Das zumindest fordert die Tierschutzorganisation Peta. Eines der beiden vom Unfall betroffenen Pferde wurde bei dem Zusammenprall mit einem...
