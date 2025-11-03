Kutschverbot in Mittelsachsen: Überfällig oder unsinnig? So diskutiert das Netz

Nach einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche fordert die Tierschutzorganisation Peta, Kutschfahrten in Mittelsachsen ganz zu verbieten. Das löste direkt eine Debatte aus.

Neben großer Betroffenheit hat der Kutschunfall in Sayda am 27. Oktober eine breite Debatte darüber ausgelöst, ob Kutschfahrten überhaupt noch erlaubt sein sollten oder in Mittelsachsen verboten gehören. Das zumindest fordert die Tierschutzorganisation Peta. Eines der beiden vom Unfall betroffenen Pferde wurde bei dem Zusammenprall mit einem...