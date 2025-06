Ladendiebstahl und ungenehmigte Stromerzeugung: Was am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird

In unterschiedlichen Fällen muss wieder Recht gesprochen werden.

Auch wenn es sich dank Pfingsten um eine verkürzte Woche handelt, so ruht die Arbeit am Amtsgericht Freiberg nicht. Mehrere Fälle kommen zur Verhandlung. Am Dienstag um 10 Uhr steht ein Mann vor der Richterin, der sich wegen Ladendiebstahls im Februar 2023 verantworten muss. Er soll Waren im Wert von 239 Euro entwendet haben.