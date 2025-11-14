Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bürgernähe: Landrat Sven Krüger (links) hat eine Bürgersprechstunde absolviert. Bild: Eckardt Mildner
Bürgernähe: Landrat Sven Krüger (links) hat eine Bürgersprechstunde absolviert. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Landrat Sven Krüger stellt sich Fragen und Kritik der Mittelsachsen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
„Wertschätzend und konstruktiv“ seien die Gespräche gewesen, hieß es aus dem Landratsamt nach der Premiere. Im Februar ist die nächste Sprechstunde.

Freiberg.

Landrat Sven Krüger (parteilos) hat am Donnerstag seine erste Bürgersprechstunde gemeistert. „Fast drei Stunden“ habe er im Landratsamt oder am Telefon mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, so André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes. Die Gespräche hätten sich unter anderem um Themen wie Rettungsdienst und Abfallentsorgung gedreht. „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein. Die Gespräche waren allesamt sachlich, wertschätzend und konstruktiv“, wird Krüger zitiert. Er freue sich schon auf die nächste Auflage. Diese sei in gut drei Monaten für den 26. Februar geplant. Das Landratsamt wolle rechtzeitig über die Anmeldung informieren. (kru).

