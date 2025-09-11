Lehrpfad in Halsbach bei Freiberg nimmt Gestalt an

Freiberg
Lange wurde der Lehrpfad in Halsbach bei Freiberg geplant, demnächst soll die erste Schautafel aufgestellt werden. Im Vorfeld waren unerwartete Hürden zu überwinden.
Der Traum von einem eigenen Lehrpfad in Halsbach wird bald Wirklichkeit. Seit vier Jahren arbeiten der Heimatverein von Halsbach an der Umsetzung des Projekts, das nun langsam Form annimmt.
