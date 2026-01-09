MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst!“ endet am 15. Januar mit einem Vortrag.
Die Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst!“ endet am 15. Januar mit einem Vortrag. Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Die Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst!“ endet am 15. Januar mit einem Vortrag.
Die Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst!“ endet am 15. Januar mit einem Vortrag. Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Freiberg
Letzte Chance: Vortrag im Bergbaumuseum Freiberg über Kurfürst Augusts Wissen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sonderschau „Plötzlich Kurfürst!“ endet am 15. Januar mit einem Vortrag. Marius Mutz zeigt Kurfürst Augusts Faszination für Astronomie und Mechanik auf. Was macht diese Themen so spannend?

Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg lädt für Donnerstag, 15. Januar, zum letzten Vortrag der Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ ein. Marius Mutz vom Mathematisch-Physikalischen Salon Dresden spricht ab 19 Uhr über Kurfürst Augusts Engagement für praktisches Wissen. Themen sind etwa Astronomie, Mechanik und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?
Benjamin Lummer
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
05.12.2025
2 min.
„Plötzlich Kurfürst“: Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg verlängert Sonderschau
Kurfürst August (1526 – 1586) steht im Mittelpunkt dieser Sonderausstellung, die bis 29. März 2026 verlängert wird. Doch was machte den Sachsen so außergewöhnlich?
Freie Presse
18.08.2025
2 min.
Kurfürst August als Gärtner: Freiberger Museum lädt zu Vortrag ein
Unter dem Thema „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ steht die aktuelle Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum.
Eine Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden referiert im Stadt- und Bergbaumuseum am 21. August um 19 Uhr beim nächsten After-Work-Donnerstag.
FP
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel