Letzte Chance: Vortrag im Bergbaumuseum Freiberg über Kurfürst Augusts Wissen

Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg lädt für Donnerstag, 15. Januar, zum letzten Vortrag der Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ ein. Marius Mutz vom Mathematisch-Physikalischen Salon Dresden spricht ab 19 Uhr über Kurfürst Augusts Engagement für praktisches Wissen. Themen sind etwa Astronomie, Mechanik und... Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg lädt für Donnerstag, 15. Januar, zum letzten Vortrag der Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ ein. Marius Mutz vom Mathematisch-Physikalischen Salon Dresden spricht ab 19 Uhr über Kurfürst Augusts Engagement für praktisches Wissen. Themen sind etwa Astronomie, Mechanik und...