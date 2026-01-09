Letzte Chance: Vortrag im Bergbaumuseum Freiberg über Kurfürst Augusts Wissen

Freiberg
Die Sonderschau „Plötzlich Kurfürst!“ endet am 15. Januar mit einem Vortrag. Marius Mutz zeigt Kurfürst Augusts Faszination für Astronomie und Mechanik auf. Was macht diese Themen so spannend?
Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg lädt für Donnerstag, 15. Januar, zum letzten Vortrag der Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ ein. Marius Mutz vom Mathematisch-Physikalischen Salon Dresden spricht ab 19 Uhr über Kurfürst Augusts Engagement für praktisches Wissen. Themen sind etwa Astronomie, Mechanik und...
