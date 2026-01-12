MENÜ
Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms der aktuellen Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“. Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms der aktuellen Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“. Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Freiberg
Verborgene Wissenswelten in Freiberg: Wie Kurfürst August die Wissenschaft förderte
Redakteur
Von Holk Dohle
Am 15. Januar bietet das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg einen besonderen Vortrag. Welche Rolle spielte Kurfürst August in der Wissenschaft seiner Epoche?

Zum „After-Work-Donnerstag“ mit einem anschließenden Vortrag lädt das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg für Donnerstag, 15. Januar, ein. Das Museum ist an diesem Tag bis 19 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr referiert Marius Mutz vom Mathematisch-Physikalischen Salon der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zum Thema „Kurfürst August und der Kosmos...
