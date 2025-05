Letzte „Nein zum Geld“-Vorstellung in Freiberg mit Hindernissen

Fabian Voigt, der Hauptdarsteller der Komödie am Theater Freiberg, hat sich bei einer „Peter Pan“-Probe verletzt. Emery Escher sprang am Donnerstag für ihn ein. Und es gab eine weitere Überraschung.

Wenn vor der Vorstellung ein Theatermensch vor den Vorhang tritt, bedeutet das meist nichts Gutes. So ist es auch in der letzten, 17. Aufführung von „Nein zum Geld“ am Donnerstag in Freiberg gewesen. Schauspielchef Stephan Bestier verkündete, dass Hauptdarsteller Fabian Voigt nicht auftreten kann. Dieser hatte sich am Tag zuvor bei Proben zu...