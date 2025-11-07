„Letzte Tage Lodz“: Gedenken in der Stadtbibliothek Freiberg

Mit Musik, Text und szenischer Darstellung erinnert die Stadtbibliothek Freiberg am Sonntag, 9. November, an die Reichspogromnacht 1938.

Mit Musik, Text und szenischer Darstellung wird bei einer Veranstaltung am Sonntag, 9. November, ab 11.30 Uhr in der Stadtbibliothek Freiberg an die Reichspogromnacht 1938 und an das Schicksal jüdischer Bürgerinnen und Bürger erinnert. Gezeigt wird „Letzte Tage Lodz“ – ein Liederzyklus von Juheon Han (2018) mit Texten von Markus Gille, in...