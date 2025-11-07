Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Freiberg: „Tage von Lodz“ mit Marianna Ntinou, Markus Gille, Alexander Donesch, Joaquim Font. Bild: Mildner
In Freiberg: „Tage von Lodz“ mit Marianna Ntinou, Markus Gille, Alexander Donesch, Joaquim Font. Bild: Mildner
Freiberg
„Letzte Tage Lodz“: Gedenken in der Stadtbibliothek Freiberg
Von Heike Hubricht
Mit Musik, Text und szenischer Darstellung erinnert die Stadtbibliothek Freiberg am Sonntag, 9. November, an die Reichspogromnacht 1938.

Mit Musik, Text und szenischer Darstellung wird bei einer Veranstaltung am Sonntag, 9. November, ab 11.30 Uhr in der Stadtbibliothek Freiberg an die Reichspogromnacht 1938 und an das Schicksal jüdischer Bürgerinnen und Bürger erinnert. Gezeigt wird „Letzte Tage Lodz“ – ein Liederzyklus von Juheon Han (2018) mit Texten von Markus Gille, in...
