MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 11. Türchen ist geöffnet
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Diese Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1621 (25-Euro-Gutschein von Baumschule Freiberg), 502 (Bluetooth-Lautsprecher von BBF Baubüro Freiberg), 778, 3988, 1978, 3501, 2127, 2970, 4872, 3674, 3836, 4879 (25-Euro-Gutschein von Edeka), 1341 (Wanderpaket von phase10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft), 3726...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
10.12.2025
2 min.
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 10. Türchen ist geöffnet
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
FP
09.12.2025
2 min.
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 9. Türchen ist geöffnet
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
FP
Mehr Artikel