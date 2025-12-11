Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 11. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Diese Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1621 (25-Euro-Gutschein von Baumschule Freiberg), 502 (Bluetooth-Lautsprecher von BBF Baubüro Freiberg), 778, 3988, 1978, 3501, 2127, 2970, 4872, 3674, 3836, 4879 (25-Euro-Gutschein von Edeka), 1341 (Wanderpaket von phase10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft), 3726... Diese Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1621 (25-Euro-Gutschein von Baumschule Freiberg), 502 (Bluetooth-Lautsprecher von BBF Baubüro Freiberg), 778, 3988, 1978, 3501, 2127, 2970, 4872, 3674, 3836, 4879 (25-Euro-Gutschein von Edeka), 1341 (Wanderpaket von phase10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft), 3726...