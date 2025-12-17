MENÜ
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 17. Türchen ist geöffnet
Von FP
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Diese Gewinner wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 4547 (Bluetooth-Lautsprecher vom BBF Baubüro), 1296 (Gutschein Grubentour „Reiche Zeche“ von CWH Ingenieurgesellschaft), 3319, 812, 4086, 2251, 3380, 525 (30-Euro-Freiberger Sommernächte-Gutschein von Gastro Service Mittelsachsen), 375, 1147, 2010 (8-Euro-Gutschein von...
