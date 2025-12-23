MENÜ
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 23. Türchen ist geöffnet
Von FP
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Freiberg.

Folgende Gewinner wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 4103, 4850 (50-Euro-Gutschein von ALCO Möbel), 1186 (Bluetooth-Lautsprecher vom BBF Baubüro), 341 (Flasche Whisky 1. Sohle von G.E.O.S. GmbH), 2312, 1537 (50-Euro-Gutschein von MARATEX Textil GmbH & Co. KG / Kress), 1183, 1781 (25-Euro-Gutschein von der Rats-Apotheke), 4915, 4064, 4031, 2731 (25-Euro-Gutschein von Schreibwaren Steyer), 2664 (ein kleiner Engel von Wendt & Kühn).

Preise können bis 31.1.26 gegen Vorlage des Lions-Adventskalenders in der Firma Phase 10, Borngasse 4, Freiberg abgeholt werden: Mo.-Do., 9-17 Uhr und Fr., 9-15 Uhr (23.12.25 - 2.1.26 geschlossen).

www.freiepresse.de/lions-fg

