MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 19. Türchen ist geöffnet
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinner wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1271 (ein Bluetooth-Lautsprecher von BBF Baubüro Freiberg GmbH), 2911, 1322, 4183, 764, 3439, 1762, 3888, 4574, 3289, 3944 (ein Gutschein von Edeka über 25 Euro), 1400, 3784, 1445 (ein Gutschein von Sport- und Service GmbH - Intersport Noack über 20 Euro), 4571, 4328,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
2 min.
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 18. Türchen ist geöffnet
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
FP
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
11:30 Uhr
1 min.
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 17. Türchen ist geöffnet
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
FP
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
Mehr Artikel