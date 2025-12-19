Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 19. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinner wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1271 (ein Bluetooth-Lautsprecher von BBF Baubüro Freiberg GmbH), 2911, 1322, 4183, 764, 3439, 1762, 3888, 4574, 3289, 3944 (ein Gutschein von Edeka über 25 Euro), 1400, 3784, 1445 (ein Gutschein von Sport- und Service GmbH - Intersport Noack über 20 Euro), 4571, 4328,...