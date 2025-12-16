MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 16. Türchen ist geöffnet
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinner wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 4243, 4349, 3843 (25-Euro-Gutschein von Friseur und Kosmetik eG Freiberg), 2819, 2156, 182, 2799 (30-Euro-Gutschein von Mechanik Busch), 4588, 3901, 1310 (30-Euro-Gutschein für Uniek Wohnideen von Städtische Wohnungsgesellschaft), 4986, 3878, 2684 (wasserdichter Rucksack...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
1 min.
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 11. Türchen ist geöffnet
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
FP
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
14:00 Uhr
1 min.
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 15. Türchen ist geöffnet
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
FP
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel