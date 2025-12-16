Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 16. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinner wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 4243, 4349, 3843 (25-Euro-Gutschein von Friseur und Kosmetik eG Freiberg), 2819, 2156, 182, 2799 (30-Euro-Gutschein von Mechanik Busch), 4588, 3901, 1310 (30-Euro-Gutschein für Uniek Wohnideen von Städtische Wohnungsgesellschaft), 4986, 3878, 2684 (wasserdichter Rucksack...