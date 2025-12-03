Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Foto: Albrecht Holländer/Lions Club
Foto: Albrecht Holländer/Lions Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 3. Türchen ist geöffnet
Von FP
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Freiberg.

Heute wird das 3. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Gezogen wurden: 4718 (Powerbank von BBF Baubüro Freiberg GmbH), 1498, 988, 4020 (Feuerlöschspray von Beckert & Dömel Versicherungsmakler GmbH), 4741 (ABUS-Schlüsseltresorvon Beckert & Dömel Versicherungsmakler GmbH), 675 (Gutschein Grubentour „Reiche Zeche“ von CWH Ingenieurgesellschaft mbH), 3356, 2093 (Gutschein von elektro union Freiberg GmbH über 50 Euro), 4364 (Restaurant-Gutschein von Himmel und Hölle über 25 Euro, 2608 (2D-Filmdose von KINOPOLIS Freiberg Theile GmbH & Co. KG), 2386 (3D-Filmdose von KINOPOLIS Freiberg Theile GmbH & Co. KG), 1841, 3284 (Fahrradtasche von phase10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH), 640, 2139, 2341 (wasserdichter Rucksack von Steyer Textilservice GmbH), 31 (ein kleiner Engel von Wendt & Kühn KG.

Wer zu den Beschenkten gehört, kann seinen Preis gegen Vorlage des Lions-Adventskalenders in der Firma Phase 10, Borngasse 4, 09599 Freiberg zu folgenden Zeiten abholen: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 15 Uhr (zwischen dem 23.12.2025 und 2.1.2026 geschlossen). Gewinne, die nicht bis zum 31. Januar 2026 abgeholt sind, verfallen.

www.freiepresse.de/lions-fg

