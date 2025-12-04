Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 4. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 461, 1729 (50-Euro-Gutschein von ALCO Möbel), 1633, 2588, 2824, 4997 (10-Euro-Gutschein von Apotheke im Kaufland Häuersteig), 2252, 2763 (25-Euro-Gutschein von Bergstadtspaziergang.de), 476, 179, 1927, 4759, 4479, 3140, 1908, 2113, 705, 4753 (25-Euro-Gutschein von...