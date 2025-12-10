Märchenhafter Erfolg für den guten Zweck: Salon-Orchester spielt für das Schul- und Bethaus Bräunsdorf

Freiberg
Das Benefizkonzert „Nussknacker und Mäusekönig“ in Bräunsdorf bei Freiberg spielte über 1000 Euro ein. Die Einnahmen fließen in die Sanierung des historischen Schul- und Bethauses.
1084 Euro hat der Kulturverein Schul- und Bethaus Bräunsdorf zum Benefizkonzert „Nussknacker & Mäusekönig“ am Sonntag eingenommen, teilte Maren Heißenberg vom gleichnamigen Verein mit. Der 2022 gegründete Verein will das Geld für die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses in Bräunsdorf verwenden.
