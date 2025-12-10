MENÜ
  • Märchenhafter Erfolg für den guten Zweck: Salon-Orchester spielt für das Schul- und Bethaus Bräunsdorf

Milko Kersten interpretierte die Geschichte vom Nussknacker und Mäusekönig neu.
Um die einstige Kapelle im Oberschönaer Ortsteil Bräunsdorf kümmert sich der Kulturverein Schul- und Bethaus Bräunsdorf.
Im Salon-Orchester spielen junge Musiker der 9. bis 12. Klasse des Sächsischen Landesgymnasiums.
Professor Albrecht Winter ist musikalischer Leiter des Salon-Orchesters.
Freiberg
Von Mathias Herrmann
Das Benefizkonzert „Nussknacker und Mäusekönig“ in Bräunsdorf bei Freiberg spielte über 1000 Euro ein. Die Einnahmen fließen in die Sanierung des historischen Schul- und Bethauses.

1084 Euro hat der Kulturverein Schul- und Bethaus Bräunsdorf zum Benefizkonzert „Nussknacker & Mäusekönig“ am Sonntag eingenommen, teilte Maren Heißenberg vom gleichnamigen Verein mit. Der 2022 gegründete Verein will das Geld für die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses in Bräunsdorf verwenden.
