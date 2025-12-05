Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Benefizkonzert findet im Saal des Gemeindehauses in Bräunsdorf statt.
Das Benefizkonzert findet im Saal des Gemeindehauses in Bräunsdorf statt. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Nussknacker & Mäusekönig: Kinderkonzert in Bräunsdorf
Von Mathias Herrmann
Mit einem Benefizkonzert erzählt das Salon-Orchester die Geschichte vom „Nussknacker & Mäusekönig“ im Gemeindehaus Bräunsdorf.

„Nussknacker & Mäusekönig“ erzählt das Märchen vom Kampf des Nussknackers gegen den Mausekönig. Das Salon-Orchester des Landesgymnasiums für Musik (SLGM) spielt die Geschichte als Konzert für Kinder und Erwachsene am Sonntag, den 7. Dezember im Saal des Gemeindehauses Bräunsdorf. Einlass für das 45-minütige Konzert ist ab 15 Uhr. Das...
