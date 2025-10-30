Märchenzauber in Freiberg: Julia Domke als Gretel, Yannik Gräf und Frank Unger als Hexe

Am Sonntag, 2. November, kehrt Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ ans Theater in Freiberg und Döbeln zurück. Gretel und die Hexe plaudern aus dem Nähkästchen.

Wenn die Hexe wieder knuspert und Gretel den Weg durch den Wald sucht, ist klar: Die Adventszeit steht vor der Tür. Ab Sonntag, den 2. November, kehrt Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ in der Inszenierung von Intendant Sergio Raonic Lukovic auf die Bühne des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg und Döbeln zurück....