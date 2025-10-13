Manege frei für Generationen-Zirkus in Halsbrücke

Eine Woche proben Kinder, Schüler und Senioren in der Nachbargemeinde von Freiberg für eine ganz besondere Aufführung ihres Zirkusprojektes am Freitag. Wer darf zur Abschlussvorstellung kommen?

In der zweiten Herbstferienwoche bis zum 17. Oktober verwandelt sich die Turnhalle an der Oberschule in Halsbrücke in eine bunte Zirkuswelt. In einem besonderen generationsübergreifenden Projekt lernen insgesamt 25 Hortkinder des Hortes „Wirbelsturm" des DKSB RV Freiberg, Kinder der Oberschule Halsbrücke sowie Senioren der Tagespflege der...