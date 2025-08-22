Meisterhaft und süß: Freiberger Konditor Pat Hartmann für 25 Jahre Handwerk geehrt

Der Freiberger Konditormeister Pat Hartmann ist mit dem Silbernen Meisterbrief geehrt worden. Wie hält der Chef des Cafés in der Nähe des Obermarktes, trotz süßer Versuchungen sein Gewicht?

Pat Hartmann ist leidenschaftlicher Konditor. Für seine Arbeit ist er bundesweit bekannt - nicht erst, seit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast war. Jetzt wurde er von der Handwerkskammer mit dem Silbernen Meisterbrief ausgezeichnet für 25 Jahre als Konditormeister. Den Titel erwarb er 2000 in Köln. Seit 2007 führt er mit seiner...