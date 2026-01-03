MENÜ
Im Hotel Kreller in Freiberg finden regelmäßig Stammtische statt. „Eigentlich haben wir schon Misch-Tische, an denen Hotelgäste ins Gespräch kommen“, so Hotelier Alexander Kreller.
Im Hotel Kreller in Freiberg finden regelmäßig Stammtische statt. „Eigentlich haben wir schon Misch-Tische, an denen Hotelgäste ins Gespräch kommen", so Hotelier Alexander Kreller.
Die Mitglieder des Lions Club treffen sich regelmäßig im Hotel Kreller in Freiberg.
Die Mitglieder des Lions Club treffen sich regelmäßig im Hotel Kreller in Freiberg.
Bei einer Veranstaltung der Dehoga im Hotel Kreller in Freiberg ging es auch um das Thema Misch-Tische, hier die Gastronomen Alexander Kreller, Odette Lamkhizni, Georg Schepnitz sowie Christine und Leonie Walcha (v.l.).
Bei einer Veranstaltung der Dehoga im Hotel Kreller in Freiberg ging es auch um das Thema Misch-Tische, hier die Gastronomen Alexander Kreller, Odette Lamkhizni, Georg Schepnitz sowie Christine und Leonie Walcha (v.l.).
Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Sachsen, wirbt für mehr Austausch: „Misch-Tische habe ich in Bayern kennengelernt, da war ich gleich begeistert.“
Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Sachsen, wirbt für mehr Austausch: „Misch-Tische habe ich in Bayern kennengelernt, da war ich gleich begeistert."
Freiberg
Misch-Tische in Freiberg und Mittelsachsen: Neue Ideen für mehr Austausch im Lokal
Von Heike Hubricht
Für viele ist Essengehen ohne Begleitung normal – doch nicht alle möchten allein am Tisch sitzen. In Freiberg und Mittelsachsen überlegen Gastro-Betriebe, wie sie Begegnungen erleichtern können.

Allein in eine Gaststätte gehen? In Freiberg und Mittelsachsen ist das für manche Routine, für andere eine Überwindung – und für wieder andere kommt es gar nicht in Frage. Wer Anschluss sucht, setzt sich oft nicht einfach zu Fremden – die Schwelle ist hoch. Misch-Tische sollen diese Hürde senken: Wer möchte, rückt an einen gemeinsamen...
