Misch-Tische in Freiberg und Mittelsachsen: Neue Ideen für mehr Austausch im Lokal

Für viele ist Essengehen ohne Begleitung normal – doch nicht alle möchten allein am Tisch sitzen. In Freiberg und Mittelsachsen überlegen Gastro-Betriebe, wie sie Begegnungen erleichtern können.

Allein in eine Gaststätte gehen? In Freiberg und Mittelsachsen ist das für manche Routine, für andere eine Überwindung – und für wieder andere kommt es gar nicht in Frage. Wer Anschluss sucht, setzt sich oft nicht einfach zu Fremden – die Schwelle ist hoch. Misch-Tische sollen diese Hürde senken: Wer möchte, rückt an einen gemeinsamen...