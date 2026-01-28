MENÜ
Der Runde Tisch im Café Momo bietet auch allein essenden und trinkenden Gästen einen Platz.
Der Runde Tisch im Café Momo bietet auch allein essenden und trinkenden Gästen einen Platz. Bild: Johanna Klix
Jessica und Lucas Schmid treffen sich im Café Momo fast jeden Tag nach der Arbeit.
Jessica und Lucas Schmid treffen sich im Café Momo fast jeden Tag nach der Arbeit. Bild: Johanna Klix
Andrés Martinéz und Paula Emes haben sich im Auslandssemester in Finnland kennengelernt. Zufällig haben beide Verbindungen nach Freiberg.
Andrés Martinéz und Paula Emes haben sich im Auslandssemester in Finnland kennengelernt. Zufällig haben beide Verbindungen nach Freiberg. Bild: Johanna Klix
Auch am runden Tisch unten werden einzelne Gäste gern zusammengesetzt.
Auch am runden Tisch unten werden einzelne Gäste gern zusammengesetzt. Bild: Johanna Klix
Freiberg
Trend in der Gastro: Ein Nachmittag am Mischtisch vom Freiberger Café Momo
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gastronomen wollen Tische einführen, an denen einzelne Gäste zusammensitzen und ins Gespräch kommen. Im Café Momo ist das bereits Alltag. Vom Feierabend-Kaffee, der Andacht und großem Wiedersehen.

Nach einem langen Arbeitstag freut sich das Ehepaar Jessica und Lucas Schmid auf ihren Café. Beide arbeiten als Lehrer, aber an unterschiedlichen Schulen. „Das Café Momo bringt uns runter“, sagt sie, er ergänzt: „Man kann hier das normale Treiben vom Tag aufsaugen“. Besonders spannend werde es, wenn mehrere Leute an einen Tisch gesetzt...
