Trend in der Gastro: Ein Nachmittag am Mischtisch vom Freiberger Café Momo

Gastronomen wollen Tische einführen, an denen einzelne Gäste zusammensitzen und ins Gespräch kommen. Im Café Momo ist das bereits Alltag. Vom Feierabend-Kaffee, der Andacht und großem Wiedersehen.

Nach einem langen Arbeitstag freut sich das Ehepaar Jessica und Lucas Schmid auf ihren Café. Beide arbeiten als Lehrer, aber an unterschiedlichen Schulen. „Das Café Momo bringt uns runter“, sagt sie, er ergänzt: „Man kann hier das normale Treiben vom Tag aufsaugen“. Besonders spannend werde es, wenn mehrere Leute an einen Tisch gesetzt...