Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Mit Bildergalerie: Vom Verkaufswagen zum Museumskomplex – das Experiment Nussknackermuseum Neuhausen

Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern.
Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern. Bild: Karlheinz Schlegel
Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern.
Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern. Bild: Karlheinz Schlegel
 5 Bilder
Freiberg
Mit Bildergalerie: Vom Verkaufswagen zum Museumskomplex – das Experiment Nussknackermuseum Neuhausen
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 7000 Nußknacker hat Uwe Löschner in Neuhausen in seinen Vitrinen stehen. Vor 35 Jahren begann das große Experiment: das erste Nussknackermuseum Europas.

Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern; und das seit 35 Jahren. Er hat so viele Exemplare, dass er ein Museum in Neuhausen mit ihnen fühlt. Ein touristischer Höhepunkt des Erzgebirges. Doch wie kam es dazu?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:13 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Schüller gegen Spanien
Bayern-Torjägerin Lea Schüller (li.) fehlt Bundestrainer Christian Wück gegen Spanien. (Archivbild)
Bundestrainer Christian Wück fehlt seine Top-Torjägerin ausgerechnet in den Duellen gegen Spanien. Die musste zwar zuletzt um ihren Platz kämpfen, hat aber eine Top-Quote.
13:20 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Historische Puppenhäuser im Museum zu sehen
In Mauersberg wird „Verspieltes vom Dachboden“ gezeigt.
Jan Görner
22.10.2025
4 min.
Neueste Attraktion im Erzgebirge: Riesengroßes Olbernhauer Reiterlein
Da staunen Groß und Klein: Uwe Löschner, Chef des Nussknackermuseums Neuhausen, und sein Sohn Karl bewundern den Neuankömmling.
Im Nussknackermuseum Neuhausen gibt es eine ziemlich große Überraschung. Sie ist aber nicht das einzige Highlight, das die Besucher in den Bann zieht.
Karlheinz Schlegel
26.07.2025
4 min.
Drei, zwei, meins: Zuwachs für die weltgrößte Nussknackerschau in Neuhausen
Uwe Löschner im Nussknackermuseum in Neuhausen vor einigen seiner Neuerwerbungen. Er hält eine Nusszange aus dem Grödnertal (Südtirol) in der Hand, die um 1850 angefertigt wurde.
Eigentlich sollte das Nussknackermuseum in Neuhausen am Sonnabend zum Mekka der Simson-Freunde werden. Aber dann stand doch wieder die Holzkunst im Mittelpunkt des Interesses.
Matthias Behrend
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel