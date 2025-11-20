Mit Bildergalerie: Vom Verkaufswagen zum Museumskomplex – das Experiment Nussknackermuseum Neuhausen

Freiberg
Über 7000 Nußknacker hat Uwe Löschner in Neuhausen in seinen Vitrinen stehen. Vor 35 Jahren begann das große Experiment: das erste Nussknackermuseum Europas.
Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern; und das seit 35 Jahren. Er hat so viele Exemplare, dass er ein Museum in Neuhausen mit ihnen fühlt. Ein touristischer Höhepunkt des Erzgebirges. Doch wie kam es dazu?
