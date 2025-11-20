Mit Bildergalerie: Vom Verkaufswagen zum Museumskomplex – das Experiment Nussknackermuseum Neuhausen

Über 7000 Nußknacker hat Uwe Löschner in Neuhausen in seinen Vitrinen stehen. Vor 35 Jahren begann das große Experiment: das erste Nussknackermuseum Europas.

Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern; und das seit 35 Jahren. Er hat so viele Exemplare, dass er ein Museum in Neuhausen mit ihnen fühlt. Ein touristischer Höhepunkt des Erzgebirges. Doch wie kam es dazu? Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern; und das seit 35 Jahren. Er hat so viele Exemplare, dass er ein Museum in Neuhausen mit ihnen fühlt. Ein touristischer Höhepunkt des Erzgebirges. Doch wie kam es dazu?