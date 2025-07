Mit Sauce, Seele und Strategie – wie ein Dönerverkäufer in Freiberg und Brand-Erbisdorf Social Media neu denkt

Mustafa „Musti“ Kaya verwandelt Alltagssituationen im Dönerladen in Videoideen. Für ihn ist der Imbiss mehr als nur ein Job.

Über 1000 Follower auf TikTok - und das in nur zwei Monaten. Gelungen ist das dem Döner-Unternehmen „Marmaris“. Der Betrieb hat zwei Filialen in Mittelsachsen. Eine in der Hauptstraße 44 in Brand-Erbisdorf, die zweite am Obermarkt in Freiberg.