Mit Videotipp: Glückswürmchen in Freiberg - Das steckt dahinter

Am Friedhofszaun sind Glückswürmchen aufgetaucht. In Flöha gab es sie auch schon. Die „Freie Presse“ hat eine Frau getroffen, die Glückswürmchen häkelt. Ist sie die anonyme Glücksfee?

Finden macht fröhlich. Ob ein Pilz im Wald, eine Münze auf dem Gehweg oder ein Glückswürmchen am Zaun: Jeder kennt das schöne Gefühl, unverhofft Glück zu haben.