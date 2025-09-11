Mit vielen Fotos: Die Baumpflanz-Challenge erobert das Erzgebirge - von der Feuerwehr bis zum Jugendclub sind alle im Pflanzfieber

Birnenbäumchen Willi oder gleich eine Mini-Streuobstwiese: Zwischen Holzhau und Neuhausen haben nahezu alle Vereine einen Baum gesetzt.

Wer mit der Baumpflanzchallenge angefangen hat? Schwer zu sagen. Die Aktion schwappt wie ein Kettenbrief durch die sozialen Medien, allerdings mit ganz realen Ergebnissen: So gut wie jeder Ort zwischen Cämmerswalde und Nassau bekam in den letzten Wochen Zuwachs von einem Bäumchen.