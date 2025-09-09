Mittelsächsisches Theater startet mit Schwung: Neue Gesichter, große Pläne und ein Spielzeitprogramm mit Überraschungen

Freiberg
Mit dem „Time-Warp“, neuen Gesichtern und spannenden Premieren startet das Mittelsächsische Theater in die Saison. Musik, Schauspiel und Jugendtheater rücken Mittelsachsen ins Rampenlicht.
Die neue Saison macht Lust auf Theater. In entspannter Atmosphäre hat die Theaterleitung zur Spielzeiteröffnung ihre Pläne vorgestellt und Vorfreude geschürt.
