Mopedfahrer bei Unfall in Langhennersdorf schwer verletzt

Laut Polizei hatte ein 88-jähriger Pkw-Fahrer dem 15-jährigen Simsonfahrer die Vorfahrt genommen.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Oberschönaer Ortsteil Langhennersdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, war folgendes passiert: Ein 88-Jähriger befuhr gegen 13.25 Uhr mit seinem Pkw Hyundai die Straße Am Erbgericht in Richtung Hauptstraße. Dann...