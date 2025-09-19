Morgens Pflege, abends Barfrau: Wie sich eine Freiberger Dart-Spielerin selbst verwirklicht

Nicole Glöckner ist leidenschaftliche Dart-Spielerin. Dass sie jetzt eine Bar führt, war eigentlich nicht ihr Plan. Doch mit dem „Feierabend“ hat sie etwas Einzigartiges in Freiberg geschaffen.

81.000 Kronkorken - Nicole Glöckner hat sie sogar gezählt, weil sie wissen wollte, ob das zum Gewicht von 162 Kilogramm passt. Denn soviel wiegen die elf Säcke mit Kronkorken, die sie mit Freunden, Bekannten und Verwandten im „Feierabend“ für einen guten Zweck gesammelt hat. 81.000 Kronkorken - Nicole Glöckner hat sie sogar gezählt, weil sie wissen wollte, ob das zum Gewicht von 162 Kilogramm passt. Denn soviel wiegen die elf Säcke mit Kronkorken, die sie mit Freunden, Bekannten und Verwandten im „Feierabend“ für einen guten Zweck gesammelt hat.