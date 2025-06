Motorradunfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf: Fahrer verstorben

Der tragische Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B 101 zwischen Großhartmannsdorf und Brand-Erbisdorf forderte ein Menschenleben.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Bundesstraße 101 bei Brand-Erbisdorf ist der 35-jährige Motorradfahrer am Dienstag im Krankenhaus verstorben. Das teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Der 35-jährige Motorradfahrer war am Samstag gegen 20.10 Uhr mit seiner Ducati auf der B 101 von Großhartmannsdorf in Richtung...