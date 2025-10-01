Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Vorhaben eines Solarparks bei Mulda ist vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt worden.
Das Vorhaben eines Solarparks bei Mulda ist vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt worden. Bild: Jan Woitas/dpa
Freiberg
Mulda bremst 66-Hektar-Solarpark – Gemeinderat lehnt Aufstellungsbeschluss ab
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Muldas Gemeinderat hat den Start ins Verfahren für einen rund 66 Hektar großen Solarpark mehrheitlich abgelehnt. Damit liegt das Projekt eines Hamburger Unternehmens auf Eis.

Der Startschuss für den Bebauungsplan für den Solarpark Mulda ist vorerst ausgeblieben: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen rund 66 Hektar großen Solarpark nördlich der Ortslage mehrheitlich abgelehnt. Das Gros der Mitglieder im Gremium verweigerte damit den Einstieg in das formelle...
