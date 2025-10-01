Mulda bremst 66-Hektar-Solarpark – Gemeinderat lehnt Aufstellungsbeschluss ab

Freiberg
Muldas Gemeinderat hat den Start ins Verfahren für einen rund 66 Hektar großen Solarpark mehrheitlich abgelehnt. Damit liegt das Projekt eines Hamburger Unternehmens auf Eis.
Der Startschuss für den Bebauungsplan für den Solarpark Mulda ist vorerst ausgeblieben: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen rund 66 Hektar großen Solarpark nördlich der Ortslage mehrheitlich abgelehnt. Das Gros der Mitglieder im Gremium verweigerte damit den Einstieg in das formelle...
