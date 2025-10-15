Mulda trauert: Ex-Bürgermeister Gottfried Hegewald (87) verstorben

Freiberg
Gottfried Hegewald, einst Bürgermeister von Mulda, starb am 6. Oktober. In der Nachwendezeit prägte er Freibad und Muldentalhalle.
Muldas früherer Bürgermeister Gottfried Hegewald ist am 6. Oktober im Alter von 87 Jahren verstorben. „Er hat als Bürgermeister in der Gemeinde viel bewirkt, das bis heute noch ausstrahlt. Gerade in der schwierigen Nachwendezeit mit großen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten“, so Bürgermeister Michael Wiezorek (parteilos). Als...
