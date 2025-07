Muldaer Haushaltsplan 2025: Investitionen in Feuerwehr und Schule geplant

Der Muldaer Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan 2025. Welche Investitionen sind in der Erzgebirgsgemeinde in diesem Jahr vorgesehen?

Der Gemeinderat Mulda hat den Haushalt für 2025 einstimmig beschlossen. Obwohl der Etat ein Defizit aufweist, will die Gemeinde gezielt in ihre Pflichtaufgaben investieren – vor allem in den Brandschutz, die Grundschule und die Radwegeinfrastruktur.