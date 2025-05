Musikalische Mittagspausen in Freiberg

Bei kostenfreien Kurzkonzerten erklingen bis zum Herbst jede Woche die historischen Silbermann-Orgeln in zwei Kirchen.

Die traditionellen Mittagsmusiken an den Silbermann-Orgeln der Petrikirche und der Jakobikirche in Freiberg beginnen wieder. Sie finden bis Herbst mittwochs in der Petrikirche und freitags in der Jakobikirche statt, wie die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft mitteilt. Jeweils 12 Uhr ist bei freiem Eintritt ein halbstündiges Konzert an den...