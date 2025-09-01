Nach Umbauphase: Aldi-Markt in Freiberg eröffnet neu

Nach umfangreichen Modernisierungen geht der Discounter an der Olbernhauer Straße energetisch neue Wege.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten eröffnet der Aldi-Markt an der Olbernhauer Straße in Freiberg am Dienstag um 7 Uhr neu. Darüber informiert das Unternehmen Aldi Nord. Man habe den Markt im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet, heißt es. „Der Fokus der neuen Märkte liegt vor...